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ЭКОНОМИКА РБ


НАН БЕЛАРУСИ УЧРЕДИЛА НОВЫЕ ПРЕМИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС РАБОТ 2019 ГОДА
13:31 01.07.2019

С целью увековечения памяти выдающихся белорусских ученых президиум Национальной академии наук Беларуси (постановление №27 от 26 июня 2019 г.) учредил ежегодные именные премии, которые будут присуждаться молодым ученым, работающим в организациях Академии наук, за отдельную научную работу или за совокупность объединенных единой тематикой работ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, всего учреждено три именные премии:

премия для молодых ученых НАН Беларуси имени академика Ж.И. Алферова (всего присуждается 2 премии в области физики, математики, информатики, физико-технических и технических наук);

премия для молодых ученых НАН Беларуси имени академика В.Ф. Купревича (всего присуждается 4 премии в области биологии, химии и наук о Земле, медицины и аграрных наук);

премия для молодых ученых НАН Беларуси имени академика В.М. Игнатовского (присуждается 1 премия в области гуманитарных и социальных наук).

Премии будут присуждаться молодым ученым в возрасте до 35 лет на 1 января конкурсного года, работающим в организациях НАН Беларуси по основному месту работы, которые опубликовали результаты проведенных ими исследований за последние 5 лет. Соискателями премий могут быть отдельные ученые или авторские коллективы (не более 3-х человек). Размер денежной части каждой премии – 100 базовых величин. Право выдвижения работ на соискание премий предоставлено ученым (научно-техническим) советам организаций НАН Беларуси.

Конкурс на соискание премий 2019 года организован в соответствии с Положением о премиях.

Комплекты документов соискателей с надписью «На соискание премии для молодых ученых имени_______________ 2019 года» в одном экземпляре представляются до 1 октября 2019 г. в управление премий, стипендий и наград Главного управления кадров и кадровой политики аппарата Национальной академии наук Беларуси по адресу: 220072, Минск, пр-т. Независимости, 66, каб. 317, 406.
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