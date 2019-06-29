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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ «БЕЛНЕФТЕХИМА» ПРИМУТ УЧАСТИЕ В БЕЛОРУССКОМ ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ-2019
12:59 01.07.2019

Организации концерна «Белнефтехим» примут участие в Белорусском промышленно-инвестиционном форуме-2019, который пройдет 17-20 сентября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, концепция Белорусского промышленно-инвестиционного форума-2019 предполагает сочетание международных специализированных выставок «ТехИнноПром», «Профсварка», «Химия. Нефть и газ», «Пластех» и деловой программы, посвященной трендам развития инвестиционного потенциала Беларуси.

Концерн «Белнефтехим» будет представлен объединенным стендом организаций в рамках 18-й Международной специализированной выставки «Химия. Нефть и газ». Выставка проводится в Минске с 1994 года и призвана информировать специалистов о современном состоянии рынка химических технологий, а также способствовать продвижению перспективных научно-технических разработок в области химии и экологии, добычи, переработки и транспортировки нефти и газа.

Планируется, что в церемонии открытия выставки примет участие председатель концерна Андрей Рыбаков.

Совместно с заинтересованными предприятиями и УП «Экспофорум» по инициативе ОАО «Полоцк-Стекловолокно» будет организован круглый стол по теме «Перспективы применения композиционных материалов в нефтехимической промышленности Беларуси».

По инициативе ОАО «Нафтан», одного из участников Новополоцкого нефтехимического научно-производственного кластера, состоится конференция «Опыт взаимодействия научных организаций и предприятий промышленного комплекса Республики Беларусь».

Организации концерна также примут участие в панельной дискуссии, посвященной актуальным вопросам привлечения инвестиций в промышленность Беларуси с презентацией инвестиционных возможностей отрасли, а также в конкурсе сварщиков Беларуси с международным участием и других мероприятиях форума.

Целями форума являются содействие предприятиям и организациям в решении задач по расширению выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, внедрению новых наукоемких технологий и оборудования, развитию международного сотрудничества и привлечению инвестиций; повышение инвестиционной привлекательности Беларуси; мобилизация отечественных и иностранных частных инвестиций в экономику Беларуси.

Форум проводится в республике с 1997 года. За годы проведения форума участие в нем приняли компании более чем из 30 стран мира. Были организованы Национальные экспозиции Украины, Чехии и Китая. Ежегодно выставочную экспозицию формируют 200-300 организаций, около 150 компаний вошли в число постоянных экспонентов.
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