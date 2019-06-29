ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ НА РЯДЕ УЛИЦ ВЕЧЕРОМ 1 ИЮЛЯ ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА
12:38 01.07.2019

Генеральная репетиция парада пройдет в Минске 1 июля в 21.00 по пр.Машерова на участке дороги от пр. Независимости до ул. Тимирязева.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, колонна техники начнет движение к месту репетиции в 17.00 по маршруту: военный городок «Уручье» – улица Основателей – улица Стариновская – проспект Независимости – проспект Машерова. Возвращаться после репетиции техника будет по проспекту Машерова, улицам Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей, улицам Орловской, Сурганова, по проспекту Независимости и улице Стариновской.

До окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2019
валюта курс
EUR 2.3251
USD 2.0433
RUB 3.2387
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3149 -0.0102
USD 2.0442 +0.0009
RUB 3.2387 0
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3140 2.3180
USD 2.0430 2.0470
RUB 3.2340 3.2440
подробнее

Конвертация в банках
на 01.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1360
EUR/RUB 72.1500 71.7500
USD/RUB 63.0000 63.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте