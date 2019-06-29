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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ НА РЯДЕ УЛИЦ ВЕЧЕРОМ 1 ИЮЛЯ ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА
12:38 01.07.2019
Генеральная репетиция парада пройдет в Минске 1 июля в 21.00 по пр.Машерова на участке дороги от пр. Независимости до ул. Тимирязева.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, колонна техники начнет движение к месту репетиции в 17.00 по маршруту: военный городок «Уручье» – улица Основателей – улица Стариновская – проспект Независимости – проспект Машерова. Возвращаться после репетиции техника будет по проспекту Машерова, улицам Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей, улицам Орловской, Сурганова, по проспекту Независимости и улице Стариновской.
До окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта.
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