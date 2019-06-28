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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ НА БЖД ВНЕДРЕНО БОЛЕЕ 150 РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ
12:14 01.07.2019

За январь-май 2019 года на Белорусской железной дороге внедрено более 150 рационализаторских предложений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, ежегодно на магистрали лучшим новаторам присваиваются почетные звания: «Лучший рационализатор Белорусской железной дороги», «Лучший молодой рационализатор Белорусской железной дороги», «Лучший организатор технического творчества Белорусской железной дороги».

Белорусская железная дорога подвела итоги за 2018 год в области рационализаторской деятельности и определила 67 лучших специалистов в этой области. Почетного звания «Лучший рационализатор Белорусской железной дороги» удостоено 30 человек. 7 специалистов белорусской магистрали удостоены звания «Лучший молодой рационализатор Белорусской железной дороги», 30 работникам присвоено почетное звание «Лучший организатор технического творчества Белорусской железной дороги».

Всего в 2018 году в разработке и внедрении рационализаторских предложений приняли участие более 650 специалистов.

В числе лидеров, внесших наиболее значимый вклад в достижение экономического эффекта от рационализаторской и изобретательской деятельности, работники Минского отделения. Ими было разработано и внедрено 47 рацпредложений с экономическим эффектом 585,59 тыс. руб. На втором месте представители Барановичского отделения — 51 рацпредложение с экономическим эффектом 523,00 тыс. рублей. В тройке лучших и новаторы Гомельского отделения БЖД — 135 рацпредложений, экономический эффект — 291,862 тыс. рублей.

Новые решения были направлены на обеспечение безопасности движения, совершенствование процесса ремонта и эксплуатации тягового подвижного состава, экономию и рациональное использование трудовых, топливно-энергетических и материальных ресурсов, улучшение условий труда.
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