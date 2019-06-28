В настоящее время разработана и согласована дорожная карта по замещению на территории Беларуси некачественной нефти. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко 28 июня на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики, где он выступил с докладом на тему «О результатах, целях и задачах в области промышленного производства и энергетики», а также ответил на вопросы парламентариев.

По его словам, реализуемые мероприятия должны к середине августа 2019 года обеспечить полное вытеснение некачественной нефти с территории Беларуси на территорию Российской Федерации.

Комментируя последствия налогового маневра, заместитель премьер-министра подчеркнул, что белорусские НПЗ готовятся к работе в условиях мировой цены на нефть с 2024 года. При этом он отметил, что уровень цен на нефтепродукты на внутреннем рынке также будет расти. В связи с этим важно, чтобы рост цен происходил постепенно с учетом всех факторов, влияющих на социально-экономическое развитие страны.

В условиях очередного этапа налогового маневра с учетом высокой волатильности нефтяного рынка объем переработки нефти на белорусских НПЗ станет «плавающей» величиной, которая будет определяться исходя из достижения максимального экономического эффекта для республики.

В целом же, по словам Игоря Ляшенко, топливно-энергетический комплекс развивается динамично и обеспечивает бесперебойное снабжение энергоресурсами потребителей страны.

Модернизация основных производственных фондов и внедрение новых высокоэффективных генерирующих мощностей позволили обеспечить значительную экономию топливно-энергетических ресурсов, отказаться от импорта и нарастить объемы экспорта электроэнергии, снизить тарифы на нее для промышленных потребителей.

Только за прошедший год построено и реконструировано более 2,3 тыс. км линий электропередачи, более 120 км теплосетей, введено в эксплуатацию более 1,5 тыс. км газопроводов различных категорий.