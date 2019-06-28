Продукция ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» приняла участие в международном дегустационном конкурсе, ежегодно проводимым International Taste Institute в Брюсселе, в котором более трех тысяч продуктов со всего мира борются за право получить премию Superior Taste Award.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», золотую медаль конкурса получило детское печенье «Знайка-Зазнайка»: классический вкус печенья из натуральных ингредиентов не оставил равнодушным мировое жюри.

Компетентное жюри конкурса, в состав которого входят шеф-повара с мировыми именами и авторитетные эксперты, дегустируют продукты. На их вердикт не могут повлиять ни торговая марка, ни страна происхождения продукта, ни тем более дизайн и упаковка – только вкус, ведь дегустация проходит слепым методом.

Бельгийский Superior Taste Award считается одним из самых авторитетных и профессиональных конкурсов в мировой индустрии продуктов питания. Продукты, удостоенные премии «Золотой звезды», получают мировой знак вкуса и всемирное признание.