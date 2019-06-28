Основная болевая точка белорусского экспорта — значительная товарная и страновая концентрация. Это отметил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко 28 июня на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики, где он выступил с докладом на тему «О результатах, целях и задачах в области промышленного производства и энергетики», а также ответил на вопросы парламентариев.

По его словам, почти две трети экспорта зависят от пяти стран (Россия, Украина, Великобритания, Польша, Германия), а без учета сырьевых товаров почти на 60% Беларусь зависит от России. В связи с этим, по словам заместителя премьер-министра, правительством и отраслевыми министерствами проводится активная работа по созданию равных условий на рынке Союзного государства.

В частности, в сентябре 2018 года на уровне министров Минпрома Беларуси и Минпромторга России подписаны «Согласованные предложения о механизмах формирования равных условий конкуренции на российском и белорусском рынках». Документ предусматривает неприменение ограничительных мер по допуску к государственным (муниципальным) закупкам традиционно выпускаемой системообразующими предприятиями продукции и обеспечение «зеркального» допуска к программам льготного финансирования.

Еще одна тревожная тенденция — вытеснение с российского рынка белорусских инвестиционных товаров, машин и оборудования, что выдвигает на первый план задачу дифференциации рынков сбыта. В этих целях правительством принят ряд решений по оптимизации системы стимулирования продаж отечественных производителей.