ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛЯ ПРИМЕНЯЮЩИХ УСН ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 53,8%
09:33 01.07.2019

На 1 июня 2019 года на налоговом учете в Брестской области состояло 33603 индивидуальных предпринимателя.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, доля индивидуальных предпринимателей, уплачивающих единый налог, сократилась к 1 июня текущего года до 36,2%, в то время как доля ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения, увеличилась до 53,8%. В меньшей степени применяется общий порядок налогообложения.

Налоговым кодексом Беларуси для индивидуальных предпринимателей предусмотрены несколько систем для исчисления налогов по результатам их деятельности: общий порядок налогообложения с уплатой подоходного налога, упрощенная система налогообложения и уплата единого налога по установленным ставкам.

В Брестской области в 2016 году практически в равной степени использовались как упрощенная система налогообложения (45,7% индивидуальных предпринимателей области), так и уплата единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (46,8%). За 2017-2018 годы и январь-май текущего года распределение ИП по применяемым системам налогообложения претерпело значительное изменение.

В 2016 году 7,5% индивидуальных предпринимателей исчисляли и уплачивали подоходный налог с доходов от предпринимательской деятельности. К 1 июня 2019 года их удельный вес вырос до 10%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2019
валюта курс
EUR 2.3251
USD 2.0433
RUB 3.2387
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3251 +0.0021
USD 2.0433 0
RUB 3.2387 -0.0037
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
USD 2.0430 2.0470
подробнее

Конвертация в банках
на 28.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1360 1.1400
EUR/RUB 71.5500 72.0000
USD/RUB 62.9500 63.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте