|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛЯ ПРИМЕНЯЮЩИХ УСН ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 53,8%
09:33 01.07.2019
На 1 июня 2019 года на налоговом учете в Брестской области состояло 33603 индивидуальных предпринимателя.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, доля индивидуальных предпринимателей, уплачивающих единый налог, сократилась к 1 июня текущего года до 36,2%, в то время как доля ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения, увеличилась до 53,8%. В меньшей степени применяется общий порядок налогообложения.
Налоговым кодексом Беларуси для индивидуальных предпринимателей предусмотрены несколько систем для исчисления налогов по результатам их деятельности: общий порядок налогообложения с уплатой подоходного налога, упрощенная система налогообложения и уплата единого налога по установленным ставкам.
В Брестской области в 2016 году практически в равной степени использовались как упрощенная система налогообложения (45,7% индивидуальных предпринимателей области), так и уплата единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (46,8%). За 2017-2018 годы и январь-май текущего года распределение ИП по применяемым системам налогообложения претерпело значительное изменение.
В 2016 году 7,5% индивидуальных предпринимателей исчисляли и уплачивали подоходный налог с доходов от предпринимательской деятельности. К 1 июня 2019 года их удельный вес вырос до 10%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 28.06.2019
Курсы в банках
на 01.07.2019
Конвертация в банках
на 28.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте