На 1 июня 2019 года на налоговом учете в Брестской области состояло 33603 индивидуальных предпринимателя.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, доля индивидуальных предпринимателей, уплачивающих единый налог, сократилась к 1 июня текущего года до 36,2%, в то время как доля ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения, увеличилась до 53,8%. В меньшей степени применяется общий порядок налогообложения.

Налоговым кодексом Беларуси для индивидуальных предпринимателей предусмотрены несколько систем для исчисления налогов по результатам их деятельности: общий порядок налогообложения с уплатой подоходного налога, упрощенная система налогообложения и уплата единого налога по установленным ставкам.

В Брестской области в 2016 году практически в равной степени использовались как упрощенная система налогообложения (45,7% индивидуальных предпринимателей области), так и уплата единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (46,8%). За 2017-2018 годы и январь-май текущего года распределение ИП по применяемым системам налогообложения претерпело значительное изменение.

В 2016 году 7,5% индивидуальных предпринимателей исчисляли и уплачивали подоходный налог с доходов от предпринимательской деятельности. К 1 июня 2019 года их удельный вес вырос до 10%.