Рост промышленного производства за четыре года пятилетки составит 116,5%. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко 28 июня на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики, где он выступил с докладом на тему «О результатах, целях и задачах в области промышленного производства и энергетики», а также ответил на вопросы парламентариев.

По его словам, это на 1,5 процентных пункта выше верхней границы прогноза, предусмотренного программой социально-экономического развития страны на 2016-2020 гг.

«При этом показатели динамики в отечественном промышленном секторе выше, чем у наших стратегических партнеров по ЕАЭС — России и Казахстана», - подчеркнул Игорь Ляшенко, которого цитирует Аппарат Совмина.

За пять месяцев рост промышленного производства составил 100,3%. Однако до конца 2019 года вклад промышленного комплекса в прирост ВВП должен составить до 1 процентного пункта.

Заместитель премьер-министра также отметил, что в отраслевом плане промышленность развивалась неравномерно. Положительная динамика была обеспечена прежде всего в тех сферах, где были реализованы значимые инвестиционные проекты.

Рост производства транспортных средств составил 110,3%. Деревообработка обеспечила 107,9% роста. Сегодня отрасль полностью ориентирована на экспорт, подчеркнул Игорь Ляшенко. Он пояснил, что сальдо ее продукции составляет 255,1 млн. долларов, а степень переработки леса достигла 92%.

В производстве электрооборудования обеспечен рост 107,8% в основном за счет увеличения производства холодильников, морозильников и стиральных машин.

Металлургическое производство продемонстрировало рост в 104,6%. Здесь отмечается увеличение объемов производства готового проката и металлокорда. Эти показатели во многом обеспечены за счет освоения в ОАО «БМЗ» новой импортозамещающей продукции.

Говоря о работе легкой промышленности и машиностроения, вице-премьер отметил тенденцию к снижению производства и продаж.

Тем не менее, подчеркнул заместитель премьер-министра, чистая прибыль комплекса за январь-апрель 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года увеличена в 3,1 раза. Этот результат достигнут за счет улучшения операционной деятельности предприятий и снижения долговой нагрузки.

Рентабельность продаж в промышленности за январь-апрель 2019 года составила 8,4%. Однако рост качественных параметров сдерживает наличие достаточно высокой кредитной нагрузки в отдельных промышленных организациях, сообщил Игорь Ляшенко. Объем средств, направляемых на погашение кредитов и займов организациями республики, в общем объеме выручки составляет в среднем 27,1%.

Для снижения кредитной нагрузки отечественных производителей правительством и Национальным банком принимаются меры по снижению процентных ставок. Сегодня при ставке рефинансирования 10% коммерческие ставки в банках по новым кредитам составляют 11,2%.

Среди негативных трендов в сферах промышленного производства и энергетики вице-премьер выделил снижение экспорта. По итогам января-апреля 2019 года потери здесь составили 302,5 млн. долларов, или 97,2% к аналогичному уровню 2018 года.

Наибольшее снижение отмечено по поставкам нефтепродуктов (421,9 млн. долларов). Основная причина — сокращение физических объемов экспорта нефтепродуктов на 17,3%.

Для устойчивого и стабильного обеспечения валютоокупаемости промышленного комплекса необходимо экспортировать не менее 65% выпускаемой продукции. Однако на сегодня этот показатель составляет 59,8%.

Говоря о ближайших перспективах развития промышленного комплекса, Игорь Ляшенко сообщил, что текущий год в промышленности должен быть завершен на уровне 104,3%. Это планируется обеспечить за счет реализации трех инвестиционных проектов в деревообработке и целлюлозно-бумажной отрасли, проведения третьего этапа модернизации Оршанского льнокомбината, завершения модернизации ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан», реализации инвестиционного проекта по строительству нового азотного комплекса в ОАО «Гродно Азот».