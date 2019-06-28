|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИЗ-ЗА РЕКОНСТРУКЦИИ ПУТЕПРОВОДА МКАД ЧЕРЕЗ Ж/Д МИНСК-БРЕСТ С 11 ИЮЛЯ ИЗМЕНЯЕТСЯ РАБОТА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
17:55 28.06.2019
В связи с производством работ по реконструкции путепровода МКАД через ж/д Минск-Брест с 11 июля вносятся изменения в работу пассажирского транспорта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», движение автобусов маршрута №96 организуется в направлении Филиала БГУ – без изменений, от филиала БГУ – через а/г Щомыслица с выполнением всех остановочных пунктов на измененном участке аналогично маршруту №132 (с сохранением номера и наименования маршрута №96). Из трассы маршрута исключаются остановочные пункты «Факультет радиофизики», «Курчатова» по нечетной стороне ул. Курчатова.
Движение автобусов маршрутов №№28, 1130-ТК, 1230-ТК, 1259-ТК в направлении Курасовщины от ул. Есенина организуется по просп. Дзержинского, МКАД, ул. Казинца и далее по маршрутам с выполнением остановочного пункта «ст.метро Малиновка» по просп. Дзержинского, в обратном направлении без изменений.
Организуется работа временного автобусного маршрута №928 «Брилевичи – ул. Чюрлениса» со следованием по ул. Наполеона Орды, Я. Чечота, просп. Дзержинского, ул. Чюрлениса в прямом направлении, ул. Чюрлениса, местному проезду ул. Каролинской Я. Чечота, Наполеона Орды – в обратном направлении.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 28.06.2019
Курсы в банках
на 28.06.2019
Конвертация в банках
на 28.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте