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ЭКОНОМИКА РБ


ИЗ-ЗА РЕКОНСТРУКЦИИ ПУТЕПРОВОДА МКАД ЧЕРЕЗ Ж/Д МИНСК-БРЕСТ С 11 ИЮЛЯ ИЗМЕНЯЕТСЯ РАБОТА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
17:55 28.06.2019

В связи с производством работ по реконструкции путепровода МКАД через ж/д Минск-Брест с 11 июля вносятся изменения в работу пассажирского транспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», движение автобусов маршрута №96 организуется в направлении Филиала БГУ – без изменений, от филиала БГУ – через а/г Щомыслица с выполнением всех остановочных пунктов на измененном участке аналогично маршруту №132 (с сохранением номера и наименования маршрута №96). Из трассы маршрута исключаются остановочные пункты «Факультет радиофизики», «Курчатова» по нечетной стороне ул. Курчатова.

Движение автобусов маршрутов №№28, 1130-ТК, 1230-ТК, 1259-ТК в направлении Курасовщины от ул. Есенина организуется по просп. Дзержинского, МКАД, ул. Казинца и далее по маршрутам с выполнением остановочного пункта «ст.метро Малиновка» по просп. Дзержинского, в обратном направлении без изменений.

Организуется работа временного автобусного маршрута №928 «Брилевичи – ул. Чюрлениса» со следованием по ул. Наполеона Орды, Я. Чечота, просп. Дзержинского, ул. Чюрлениса в прямом направлении, ул. Чюрлениса, местному проезду ул. Каролинской Я. Чечота, Наполеона Орды – в обратном направлении.
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