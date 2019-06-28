Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-май 2019 года сложились в сумме 22,4 млрд. рублей, или 43,1% уточненного годового плана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы республиканского бюджета составили 10,16 млрд. рублей, или 42,7% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 4,8 млрд. рублей, или 41,6% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 1,4 млрд. рублей, или 37,6%. Акцизы поступили в сумме 1,1 млрд. рублей, или 43,7%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,9 млрд. рублей, или 44,6%.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 6,33 млрд. рублей, или 42,1 процента утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания – 21,5 млн. рублей, или 51,2%, Фонд гражданской авиации – 22,0 млн. рублей, или 84,6%, Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,3 млн. рублей, или 75,0%.

По состоянию на 1 июня 2019 года задолженность по налогам и сборам составила 133,5 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-май 2019 года составили 19,2 млрд. рублей, или 38,1% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 7,74 млрд. рублей, или 34,9%.

На общегосударственную деятельность направлено 3,0 млрд. рублей (31,3%), на финансирование национальной экономики – 2,1 млрд. рублей (40,5%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 6,2 млрд. рублей (38,1%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 6,25 млрд. рублей (42,2%), Фонда универсального обслуживания 1,7 млн. рублей (4,0%), Фонда гражданской авиации – 12,5 млн. рублей (48,1%), Фонда Департамента исполнения наказаний авиации – 0,1 млн. рублей (25,0%).

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-май 2019 года сложился в сумме 3,2 млрд. рублей.

Профицит республиканского бюджета сформирован в размере 2,42 млрд. рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,08 млрд. рублей, Фонда универсального обслуживания – 19,8 млн. рублей, Фонда гражданской авиации – 9,5 млн. рублей, Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,2 млн. рублей.