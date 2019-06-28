Генеральная прокуратура направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении бывшего генерального директора СООО «Тамбаз» Льва Хаютина, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.428 (служебная халатность), ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в период руководства строительной компанией Л. Хаютин, недостаточно оценив ее финансовое положение, осуществлял выпуски жилищных облигаций, привлекаемых для строительства многоквартирных домов. Однако принятые обязательства общество не выполнило.

Кроме того, совершая от имени СООО «Тамбаз» экономически нецелесообразные сделки, он получил выгоду имущественного характера, а общество недополучило деньги, которые могли быть направлены на строительство жилых домов.

Общий ущерб, причиненный СООО «Тамбаз», составил более 1 млн рублей.