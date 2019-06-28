Каталогизация товаров является одним из самых сложных вопросов, которые предстоит решить при переводе в электронный формат процедуры закупки из одного источника. Об этом журналистам заявил начальник управления государственных закупок и реализации имущества ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) Кирилл Пилькевич.

«В настоящее время биржа реализует пилотный проект по созданию на базе действующей электронной площадки ZAKUPKI.BUTB.BY модуля закупок из одного источника, который позволит осуществлять «малые закупки» до 300 базовых величин в электронном виде. Однако без применения единого каталога товаров заказчику будет проблематично совершить конкретную закупку. Применяемого сегодня классификатора ОКРБ 007-2012, даже в максимальной детализации до 9 знаков, для этих целей будет недостаточно. Поэтому с прошлого года мы тесно сотрудничаем с Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации по вопросам применения подробного каталога товаров, который будет сопряжен с модулем закупок из одного источника. Конечно, нерешенных вопросов еще достаточно, но мы понимаем, что это необходимый этап, без которого невозможна дальнейшая работа по цифровизации самой популярной закупочной процедуры», – сказал К. Пилькевич.

Он отметил, что биржа завершила модернизацию своих электронных торговых площадок, полностью готова к вводу в эксплуатацию государственной информационно-аналитической системы управления госзакупками (ГИАС).

«В соответствии с законодательством мы доработали наши электронные ресурсы как в части электронной торговой площадки, так и биржевой торговой системы. Например, биржевая сделка по закупке товара не сможет быть совершена, если закупаемой позиции нет в годовом плане закупок, размещенном в базе данных ГИАС. Аналогично наша система будет блокировать сделки с поставщиками, включенными в перечень недобросовестных поставщиков», – пояснил К. Пилькевич.