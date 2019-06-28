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ЭКОНОМИКА РБ
ЧАСТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СМОРГОНСКОГО РАЙОНА НЕДОПЛАТИЛО В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 668 ТЫС. РУБЛЕЙ
15:35 28.06.2019
Иностранное частное строительное предприятие, зарегистрированное в Сморгонском районе, недоплатило в бюджет более 668 тыс. рублей налогов. Этот факт выявлен Лидским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области в ходе проверки, проведенной совместно с налоговой инспекцией Сморгонского района.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, по указанию директора сморгонской фирмы были необоснованно завышены расходы по аренде строительной техники и транспорта у аффилированного предприятия, зарегистрированного в г. Минске. Эти две коммерческие структуры занимались строительством новых производств крупного холдинга в Сморгони и Могилеве.
Стремясь минимизировать налоговую нагрузку, директор иностранного частного строительного предприятия дал указание своим подчиненным подготовить подложные документы об оказании услуг. Судя по этим документам, строительная техника одновременно работала на объектах в Сморгони и Могилеве, а некоторые работники трудились по 24 часа в сутки.
В результате была занижена налоговая база и внесены недостоверные сведения в налоговые декларации, что повлекло неуплату в бюджет более 668 тыс. рублей.
За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора сморгонского предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия.
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