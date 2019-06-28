Беларусь в январе-мае 2019 года нарастила экспорт в Индонезию, Сингапур и Филиппины.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Индонезии, экспорт товаров из Беларуси в Индонезию за пять месяцев составил 89,1 млн долларов США, или 123,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Экспорт товаров из Беларуси в Сингапур в январе-мае 2019 года увеличился в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,7% до 10,8 млн долларов США.

В Филиппины в январе-мае 2019 года экспортировано товаров на 3 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года рост составил 105,8%.