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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ НАРАСТИЛА ЭКСПОРТ В ИНДОНЕЗИЮ, СИНГАПУР И ФИЛИППИНЫ
15:08 28.06.2019
Беларусь в январе-мае 2019 года нарастила экспорт в Индонезию, Сингапур и Филиппины.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Индонезии, экспорт товаров из Беларуси в Индонезию за пять месяцев составил 89,1 млн долларов США, или 123,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Экспорт товаров из Беларуси в Сингапур в январе-мае 2019 года увеличился в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,7% до 10,8 млн долларов США.
В Филиппины в январе-мае 2019 года экспортировано товаров на 3 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года рост составил 105,8%.
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