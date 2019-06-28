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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАПРЕТЫ НА ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ ОТМЕНЕНЫ ЕЩЕ В 15 РЕГИОНАХ СТРАНЫ
14:45 28.06.2019
Запреты и ограничения на посещение лесов отменены еще в 15 регионах страны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, прошедшие в отдельных районах страны дожди позволили частично стабилизировать пожароопасную обстановку. Вместе с тем по состоянию на 13.00 28 июня, запреты все еще продолжают действовать в 31 регионе: 15 районах Брестской области, 9 - Минской, 6 - Гомельской, 1 - Могилевской.
Ознакомиться с перечнем районов можно на Интерактивной карте Министерства лесного хозяйства.
Напомним, из-за сложившихся погодных условий (жары и отсутствия осадков) в большинстве регионов Беларуси на прошлой неделе были введены ограничения на посещение лесов. Они подразумевали полный отказ от посещения лесов гражданами, а также въезд транспорта, за исключением служебного.
Согласно Лесному кодексу, решение о введении запрета на посещение лесного фонда в пожароопасный сезон принимается местными распорядительными и исполнительными органами. Ключевым фактором при принятии такого решения являются погодные условия: температура, отсутствие осадков, ветра и т.д. Как правило, меры ограничительного характера вводятся при наступлении 4-го класса пожарной опасности по условиям погоды - когда стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, и пожар может возникнуть от малейшей искры. Введение запрета на посещение лесов - мера, направленная на обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда.
Снятие ограничений на посещение лесов будет продолжено по мере стабилизации пожароопасной ситуации в лесном фонде.
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