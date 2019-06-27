Платежи негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области за январь-май 2019 года составили 44,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в инспекции МНС по Минской области, данными плательщиками за 5 месяцев 2019 года уплачено в бюджет 728,3 млн. рублей налогов и платежей, из них организациями – 690,0 млн. рублей, или 94,7 процента, индивидуальными предпринимателями – 38,4 млн. рублей, или 5,3 процента.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления вышеуказанных субъектов в текущих ценах увеличены на 2,4%, или на 17,3 млн. рублей.

Поступления на одну негосударственную организацию в январе-феврале 2019 года составили 23,5 тыс. рублей. От одного индивидуального предпринимателя в среднем поступила 1,0 тыс. рублей.

Упрощенную систему налогообложения предпочли более 14 тысяч негосударственных организаций и свыше 24 тысяч индивидуальных предпринимателей. Такими плательщиками за 5 месяцев 2019 года уплачено в бюджет 94,7 млн. рублей налогов и платежей, в том числе организациями – 71,0 млн. рублей, индивидуальными предпринимателями – 23,7 млн. рублей.