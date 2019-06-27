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ЭКОНОМИКА РБ


БИЛЕТЫ НА АВТОБУС ИЗ АЭРОПОРТА В МИНСК ТУРИСТЫ МОГУТ ПРИОБРЕСТИ В ТЕРМИНАЛАХ ПО КАРТОЧКЕ
13:45 28.06.2019

Автобусный маршрут, связывающий Национальный аэропорт «Минск» и столицу, оснастили специальными устройствами самообслуживания для покупки билетов по карточкам. Проект был реализован благодаря участию трех сторон: ОАО «Белинвестбанк», ГП «Минсктранс» и ОДО «Белтранском».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, автобус 300Э традиционно пользуется популярностью у гостей и жителей столицы. Но на время международных соревнований – II Европейских игр, которые принимает Минск, – он стал одним из главных маршрутов между аэропортом и городом. Купить билет на автобус быстро и даже не имея на руках наличных денег, теперь может любой желающий.

Первые 6 платежно-справочных терминалов по продаже билетов на автобус 300Э с оплатой банковской карточкой появились в Национальном аэропорту «Минск» в начале июня 2019 года. Еще 3 терминала на территории автовокзала «Центральный» начали работать на этой неделе. Автовокзал – конечный пункт следования автобуса. Киоски по продаже билетов расположились в здании аэропорта и на остановочном пункте (в районе 5-6 сектора прилета), а также в здании автовокзала и на платформе отправления автобусов.

Приобрести билет в терминале можно при помощи банковских карточек платежных систем Visa, Masterсard, БЕЛКАРТ, JCB, а также кобрендинговых карточек «МИР-JCB». Такой способ оплаты особенно удобен для туристов, которые приезжают в страну, как правило, не имея в наличии белорусских рублей.
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