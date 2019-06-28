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ЭКОНОМИКА РБ
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ ГОСРЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ ОБСУДЯТ НА КОЛЛЕГИИ ГОСКОМИМУЩЕСТВА
13:15 28.06.2019
Вопросы развития электронных услуг в системе государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним обсудят сегодня на коллегии Госкомимущества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, основным докладчиком выступит генеральный директор Национального кадастрового агентства Андрей Филипенко. В качестве содокладчика – генеральный директор УП «Проектный институт Белгипрозем» Владимир Шалыпин (о взаимодействии с ГУП «Национальное кадастровое агентство» при ведении электронных ресурсов).
К участию в заседании коллегии приглашены руководители территориальных организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
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