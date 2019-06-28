Вопросы развития электронных услуг в системе государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним обсудят сегодня на коллегии Госкомимущества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, основным докладчиком выступит генеральный директор Национального кадастрового агентства Андрей Филипенко. В качестве содокладчика – генеральный директор УП «Проектный институт Белгипрозем» Владимир Шалыпин (о взаимодействии с ГУП «Национальное кадастровое агентство» при ведении электронных ресурсов).

К участию в заседании коллегии приглашены руководители территориальных организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.