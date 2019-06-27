ЭКОНОМИКА РБ

ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ВВОЗ КРОССОВЕРА ЗА 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ С «ПЕРЕБИТЫМ» НОМЕРОМ

13:08 28.06.2019 Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Гродненской региональной таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза кроссовера сегмента «люкс» стоимостью около 100 тыс. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, автомобиль Land Rover Sport 2014 года задержан таможенниками в пункте пропуска «Котловка», через который гражданин России следовал из Литвы. Транспортное средство было направлено на экспертизу в Ошмянский межрайонный отдел ГКСЭ Беларуси, которая подтвердила, что идентификационный номер транспортного средства видоизменен путем нанесения вторичного номера. В результате проверочных мероприятий установлено, что внедорожник числится в розыске по базе данных Интерпола. По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс, транспортное средство изъято, проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.