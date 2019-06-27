Предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили объем производства продукции в январе-мае на 16,1%, экспорт - на 11,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, за пять месяцев 2019 года объем производства продукции промышленности по предприятиям концерна составил 646,8 млн рублей, что в сопоставимых условиях на 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший темп роса промышленного производства 148,4% к аналогичному периоду прошлого года обеспечили предприятия целлюлозно-бумажной отрасли, которые произвели продукции на 225,5 млн рублей. Деревообрабатывающие предприятия нарастили объемы производства на 5,2% до 248,5 млн рублей. Производители мебельной продукции увеличили выпуск товаров на 0,6 % до 172,8 млн рублей.

В 2019 году практически все предприятия отрасли вышли на устойчивую положительную динамику эффективности производства. Ряд организаций, которые в прошлые периоды имели некоторые проблемы с достижением положительных показателей хозяйственной деятельности либо имели низкую эффективность, в настоящее время обеспечивают планомерный рост. Так ОАО «Лесохимик» увеличило объем производства в 3,7 раза, ОАО «Лунинецлес» - в 4,5 раза, ОАО «Светлогорский ЦКК» - в 3,9 раза.

Из общего объема производства более 65% продукции предприятия концерна поставили на экспорт. За январь-май экспорт продукции составил 239,7 млн долларов США, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. География поставок охватила более 50 стран.