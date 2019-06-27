Телеком-оператор Life:) ко Дню Независимости подарит всем абонентам старше 75 лет 75 минут звонков во все сети и 7500 МБ интернет-трафика.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, бесплатные дополнительные минуты для общения с близкими и интернет-трафик будут начислены 2 июля. Воспользоваться ими можно будет в течение 30 дней.

Также у телеком-оператора есть Специальный тариф с низкой абонентской платой (1,65 руб./мес.) и безлимитными звонками внутри сети. Это тариф для ветеранов Великой Отечественной войны, участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, пенсионеров и других категорий людей, имеющих льготы.