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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ LIFE:) КО ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ ПОДАРИТ АБОНЕНТАМ СТАРШЕ 75 ЛЕТ 75 МИНУТ ВО ВСЕ СЕТИ И 7500 МБ
12:26 28.06.2019
Телеком-оператор Life:) ко Дню Независимости подарит всем абонентам старше 75 лет 75 минут звонков во все сети и 7500 МБ интернет-трафика.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, бесплатные дополнительные минуты для общения с близкими и интернет-трафик будут начислены 2 июля. Воспользоваться ими можно будет в течение 30 дней.
Также у телеком-оператора есть Специальный тариф с низкой абонентской платой (1,65 руб./мес.) и безлимитными звонками внутри сети. Это тариф для ветеранов Великой Отечественной войны, участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, пенсионеров и других категорий людей, имеющих льготы.
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