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ЭКОНОМИКА РБ


БЫВШИЙ БУХГАЛТЕР СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ХИЩЕНИИ ДЕНЕГ
11:59 28.06.2019

Логойский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в отношении 48-летней жительницы Вилейского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, основанием для возбуждения стала проведенная сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями проверка финансовой деятельности открытого акционерного общества.

По данным следствия, подозреваемая в период времени с июля 2017 года по январь 2019 года работала главным бухгалтером на сельскохозяйственном предприятии в Логойском районе и единолично владела электронным ключом по осуществлению операций, связанных с перечислением заработной платы на счета работников. Кроме фактической ежемесячной зарплаты, которую женщина перечисляла на свой текущий счет, она дополнительно переводила деньги еще на один карт-счет, открытый ею в другом банке. По имеющимся сведениям она похитила около 13 тысяч рублей, принадлежащих предприятию.

Действия подозреваемой квалифицированы следствием по ч.3 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса.

На начальной стадии расследования приняты меры к добровольному возмещению причиненного подозреваемой ущерба. К ней применена мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

В рамках следственных и процессуальных действий проводятся допросы, изучается изъятая документация о деятельности предприятия, а также устанавливаются причины и условия, способствовавшие незаконным деяниям.

Окончательная правовая оценка действиям женщины будет дана по результатам расследования.
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