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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛПОЧТА» С 1 ИЮЛЯ ПОВЫСИТ ТАРИФЫ НА НЕКОТОРЫЕ УСЛУГИ ПО ПЕРЕСЫЛКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ
11:20 28.06.2019
РУП «Белпочта» с 1 июля повысит тарифы на некоторые услуги по пересылке международных почтовых отправлений: письменной корреспонденции, посылок.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого письма, бандероли, мелкого пакета массой 20-100 г увеличатся на 6 копеек. Повышение тарифов составит не более 5%.
Тарифы на услуги по пересылке международной ускоренной почты, а также на услуги по пересылке почтовых отправлений внутри страны останутся неизменными.
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