РУП «Белпочта» с 1 июля повысит тарифы на некоторые услуги по пересылке международных почтовых отправлений: письменной корреспонденции, посылок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого письма, бандероли, мелкого пакета массой 20-100 г увеличатся на 6 копеек. Повышение тарифов составит не более 5%.

Тарифы на услуги по пересылке международной ускоренной почты, а также на услуги по пересылке почтовых отправлений внутри страны останутся неизменными.