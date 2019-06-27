ЭКОНОМИКА РБ

ЗАМГЕНДИРЕКТОРА КОМПАНИИ «БЕЛАВИА» ПРОВЕДЕТ 28 ИЮНЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

10:46 28.06.2019 Заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Игорь Чергинец проведет 28 июня прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе, задать вопросы относительно открытия рейсов авиакомпании в Мюнхен можно с 16.00 до 17.00 по телефону 8 (017) 229-20-39.