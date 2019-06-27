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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ИП В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 3%
10:23 28.06.2019
В Витебской области на 1 июня .2019 года количество индивидуальных предпринимателей превысило 22 тысячи и возросло к прошлому году на 656, или на 3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, данной категорией плательщиков уплачено в текущем году порядка 20 млн. рублей.
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