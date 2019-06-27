ЭКОНОМИКА РБ

В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «БЕНЯКОНИ» 28-29 ИЮНЯ ИЗМЕНЯЕТСЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

09:57 28.06.2019 В связи с проведением дорожных работ в пункте пропуска «Бенякони» 28-29 июня временно изменяется схема организации дорожного движения, что может привести к задержкам в пропуске автомобилей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, дорожные работы направлены на повышение эффективности функционирования пункта пропуска, создание условий для более комфортного и безопасного пересечения границы.