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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОЦЕСС ПРОВЕДЕНИЯ ГОСЗАКУПОК В БЕЛАРУСИ ПОЛНОСТЬЮ ОЦИФРОВАН
18:05 27.06.2019
Процесс проведения государственных закупок в Беларуси полностью оцифрован. Об этом журналистам сообщил первый заместитель директора Национального центра маркетинга МИД Александр Запольский.
«Новая редакция закона [«О государственных закупках товаров (работ, услуг)»] позволила оцифровать весь процесс проведения государственных закупок – от размещения плана госзакупок до заключения договора в форме электронного документа. Таким образом, новые правила позволяют сделать госзакупки более прозрачными. Например, если раньше можно было разместить результаты госзакупок с одной ценой, а в договоре затем фигурировала другая цена, то теперь оцифровка процессов поможет сохранить неизменность процедуры закупок», – отметил А. Запольский.
Государственная информационно-аналитическая система управления государственными закупками (ГИАС) заработает с 1 июля. Сайт gias.by заменит нынешнюю площадку icetrade.by. ГИАС будет состоять из двух крупных блоков – центральная база (включающая ряд подсистем - планы закупок, подсистема процедур закупок, нормативной базы) и аналитический модуль (статистическая информация по результатам закупок).
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