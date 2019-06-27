Компания «Компьютерные информационные системы» (резидент ЗАО «Брестский научно-технологический парк») разработала систему удаленной комплексной диагностики водителей, которая позволяет медицинскому работнику проводить удаленный мониторинг состояния персонала через разработанный программно-аппаратный комплекс. Презентация новинки состоялась в рамках визита председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси в технопарк и встречи с трудовым коллективом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, ранее «Компьютерные информационные системы» реализовали проект «Создание информационной системы "Единый регистр доноров Брестской области"», успешно апробированный в Брестской области и внедряемый на всей территории республики.

В настоящее время Брестский научно-технологический парк занимает первое место по количеству резидентов среди других субъектов инновационной инфраструктуры и второе по количеству созданных резидентами рабочих мест (51 и 450 соответственно). На базе технопарка, который выполняет также функции акселератора малого инновационного бизнеса, создан центр коллективного пользования, являющийся дополнительным драйвером в привлечении новых резидентов и реализации стартапов. Для данного центра было приобретено базовое оборудование (3D-принтеры, 3D-сканер, 3D-гравер и УФ-плоттер), которое формирует технологический цикл от идеи до прототипа или мелкосерийного производства.

ЗАО «Брестский научно-технологический парк» зарегистрировано в качестве субъекта инновационной инфраструктуры 4 июня 2012 г. Учредителями предприятия являются: ОАО «Брестский электромеханический завод», УО «Брестский государственный технический университет», ГП «Брестместпром», Белорусский инновационный фонд.