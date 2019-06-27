Министерство антимонопольного регулирования и торговли не намерено делать жалобы на государственные закупки платными. Об этом сообщил начальник управления государственных закупок МАРТ Павел Жуковский.

«Пока ни в одном из государств – членов ЕАЭС не взимается плата, в России планируют, но пока решение не принято. В Польше взимают. Учитывая, что у нас это госфункция, пока мы не планируем. Мы в том числе заинтересованы в своевременном выявлении нарушений. Вопрос – не остановит ли кого-то необходимость внесения средств от того, чтобы пожаловаться. Был вариант взимать плату только с тех жалобщиков, чьи претензии были необоснованными, однако от этой идеи отказались, поскольку сбор платы увеличил бы нагрузку на рассматривающих жалобы специалистов, которые и без этого выполняют большой объем работы», – пояснил П. Жуковский.

Он рассказал, что в 2018 году в МАРТ поступило порядка 800 жалоб по госзакупкам. Из них 40% были признаны обоснованными, 40% - необоснованными. Еще 20% также были необоснованными, но при рассмотрении жалоб были выявлены нарушения законодательства, соответственно, процедуры госзакупок были отменены.

«Мы рассчитываем, что после вступления в силу 1 июля новой редакции закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» жалоб по этой теме станет меньше. Например, сейчас порядка 30% жалоб касаются выставления заказчиком необоснованных требований. Например, субъект хозяйствования жаловался, что не может поучаствовать в процедуре поставки бумаги. Это связано с тем, что заказчик определил требуемый опыт работы по поставке бумаги не менее пяти лет. В этом случае субъект хозяйствования лишается возможности работы на данном рынке. Хотя, согласитесь, не настолько принципиально иметь опыт в определенных сферах деятельности. Учитывая, что новый закон ограничивает возможность заказчиков для так называемой самодеятельности, мы думаем, что количество жалоб уменьшится в данной части, и они будут более обоснованно изложены. Пока около 40% жалоб содержат только мнение заявителя о том, что его права нарушены, и просьбу разобраться, а само нарушение не конкретизировано», – сказал П. Жуковский.