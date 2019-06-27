Обращение, подготовленное по итогам круглого стола, в ходе которого рассматривались проблемы в сфере обращения отходов и вторичных ресурсов, направлено первому заместителю премьер-министра Беларуси, Председателю Совета по предпринимательству Александру Турчину.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей, авторами обращения являются эксперты, выступавшие в ходе Круглого стола на тему «О чем молчат отходы», в рамках которого была обсуждена «Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035 года». Инициатором мероприятия выступил МССПиР. Организаторами встречи являются Ассоциация компаний информационных технологий, УП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», Ассоциация инноваций и рециклинга, Минский столичный союз предпринимателей и работодателей.

«Сфера обращения, сбора, переработки отходов становится все более значимой в общем процессе социально-экономического развития страны. На важность этой сферы неоднократно обращал внимание президент Беларуси А.Г. Лукашенко.

Внимательно всесторонне рассмотрев действующую модель обращения, сбора, переработки отходов в нашей стране, принятые и реализуемые стратегические планы участники круглого стола «О чем молчат отходы», организованного ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», рядом партнерских объединений предпринимателей, предприятий, экспертов считают необходимым обратить внимание на следующие факторы эффективности:

1. Снижение объемов захоронений отходов является не только важным экологическим, но и экономическим фактором для Беларуси. Действующая система сбора, обращения, переработки отходов и стратегические планы по ее развитию не соответствует современным требованиям, затратна и неэффективна. Так, в стране перерабатывается только около 20% отходов потребления, остальные складываются на стремительно растущих свалках. В самых смелых планах – довести уровень переработки до 50% к 2035 году. Мировая тенденция – ноль отходов потребления.

2. Не обеспечено системное изучение и анализ зарубежного опыта и его адаптация к специфике нашей страны, а также нет должной оценки эффективности проектов, реализованных в других государствах. Отрасль сбора и переработки отходов является одной из самых быстрорастущих и инновационных в мире, в ней применяются самые передовые технологии, которые, по известным причинам, не продаются на «открытом рынке», а если и реализуются другим – только когда теряют свою актуальность для развитых государств.

3. В стране отсутствует полноценная и всесторонняя аналитическая и исследовательская база, которая бы позволяла оценивать эффективность экологических проектов с экономической точки зрения. В стране внедрены только некоторые элементы Системы природно-экономического учета (СПЭУ), которые приняты ООН в 2012 году в качестве стандартов. Статистика отходов – одно из самых востребованных и активно развивающихся направлений в мире, но в Беларуси по различным причинам находится в зачаточном состоянии. Соответственно, многие ключевые параметры, которые касаются движения основных материальных ресурсов в экономике, образования отходов, их морфологии, распределения, вовлечения в экономику и другие важнейшие параметры не оцифрованы. Фрагментарная первичная информация не позволяет научно-обоснованными методами просчитывать концепции и проекты в области сбора и переработки отходов, оценивать их экономическую эффективность.

Реализуемая в стране финансовая модель аккумулирования и распределения средств участникам сбора и переработки отходов требует существенной корректировки.

4. В мире существуют современные технологии разделения отходов потребления на полезные фракции непосредственно на мусороперерабатывающих предприятиях. Принятая в качестве единственной модель раздельного сбора мусора не отвечает современным технологическим тенденциям, внедряемым в развитых странах.

5. В стране практически отсутствует система обращения многоразовой потребительской упаковки. Как результат – огромные закупки по импорту сырья и готовой упаковки.

6. Исключается возможность применения собственной системы сбора с целью выполнения обязанности по обеспечению сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки, а, следовательно, и совместной системы сбора.

7. Предложенный проект указа «О депозитной системе сбора» по мнению экспертов в рамках действующей общей модели приведет к ухудшению экономического положения большого количества предприятий, при этом почти ничего качественно не изменив в результатах этой деятельности.

8. Реализуемая в стране стратегия развития сферы сбора и переработки отходов потребления основана на значительном росте ставок и сумм утилизационных сборов и на их базе инвестирование средств, как правило, в государственные предприятия по переработке различных отходов. Считаем такую модель экономически малоэффективной, наносящей уже сегодня необоснованный ущерб предприятиям, обязанным уплачивать соответствующие стремительно растущие сборы. Значительно более перспективными представляются развитие производств, основанных на принципах государственно-частного партнерства.

9. Пунктом 2 постановления Совета министров №979 от 29 декабря 2018 г. с 1 апреля 2019 года в 3 (три) раза увеличиваются размеры платы за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки для импортеров и производителей с 1% до 3% в по 17 товарным группам. Де-факто в Беларуси возвращен налог с оборота в размере 3%. С 2012 года утилизационный сбор вырос в 10 (десять) раз. Определение ставок утилизационного сбора от контрактной суммы произведенной или импортируемой продукции без учета иных характеристик товара не является справедливым и обоснованным.

Размер утилизационного сбора с учетом открытости границ и свободной торговли в сети Интернет делает официальных импортеров неконкурентноспособными, стимулируя развитие серого и черного рынков. Установленные указом №313 от 11 июля 2012 г. условия не стимулируют организации к активному созданию собственной системы сбора отходов.

В связи с выше изложенным предлагаем:

1. Активизировать работу по внедрению стандартов, указанных в Системе природно-экономического учета, принятой ООН в 2012 г., особенно в части образования и обращения отходов, усилить научный и экспертный потенциал в области циркулярной экономики, а также других перспективных «зеленых» направлениях, и каждый проект комплексно оценивать с экономической точки зрения, в том числе, влияния на различные отрасли экономики, а также возникновение мультипликативных эффектов;

2. Осуществить переход от принципов внедрения «зеленой экономики» к «экономике зеленого роста», которая предполагает анализ экологических проектов через призму их влияние на социально-экономическое развитие общества, а также благосостояние граждан;

3. Внести корректировки в принятую стратегию развития сферы обращения отходов с учетом современных технологических достижений и требований к экологической безопасности, разработать методологию комплексной оценки эффективности подходов обращения с отходами с учетом затрат на производство упаковки, ее сбор, переработку или утилизацию, что позволит комплексно, на основе агрегированного показателя, оценивать целесообразность внедрения тех или иных мероприятий в области обращения с твердыми бытовыми отходами и выбирать самые эффективные исходя из национальных реалий. Принять новую дорожную карту. Внести необходимые изменения в Указ Президента №313 и другие документы с учетом корректировки Стратегии. Выбрать как основную - современную технологию переработки отходов потребления, позволяющую получать в результате минимальное количество утилизируемых отходов и максимальное – пользующихся спросом вторичных материальных ресурсов.

4. Переработать проект указа «О депозитной системе сбора» с учетом предложений бизнес-союзов и ассоциаций.

5. Внести изменения в постановление Совета министров №979 от 29.12.2018 г., установив ранее действующие ставки для плательщиков утилизационного сбора.

6. Внести изменения в указ №313 от 11 июля 2012 г. в части запрета роста ставок утилизационного сбора выше коэффициента роста инфляции в Беларуси, а в части подхода к установлению ставок утилизационного сбора – с учетом принципов справедливости и обоснованности, с учетом влияния размера ставок на развитие предпринимательства и конкурентоспособности субъектов хозяйствования в соответствующих отраслях экономики», – говорится в обращении.