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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ БМЗ ПОДТВЕРДИЛА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ ISO/IEC 17025:2017
16:05 27.06.2019

Центральная заводская лаборатория ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» прошла повторную аккредитацию и первой в стране подтвердила соответствие требованиям новой версии стандарта ISO/IEC 17025:2017. Такое решение по итогам экспертной оценки принято техническим советом РУП «Белорусский государственный центр аккредитации».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БМЗ, в рамках независимой оценки деятельности экспертная группа Белорусского государственного центра аккредитации тщательно проверила все аспекты деятельности центральной лаборатории БМЗ как аккредитованного субъекта. Ключевое внимание было уделено уровню профессионализма сотрудников лабораторий. Проверка испытательной деятельности выполнялась методами наблюдений и вертикальной оценки. В первом случаем отслеживались все действия лаборантов непосредственно во время проведения различных испытаний. Во втором — отслеживалась правильность проведения испытаний (в соответствии со стандартом) по имеющимся в лабораториях записям. Все результаты работы экспертной группы были собраны в сводный отчет, который стал основанием для вынесения положительного решения технической комиссии.

Центральная заводская лаборатория функционирует на БМЗ уже 35 лет. В ее состав входят 14 лабораторий, в которых трудятся более 400 сотрудников, обеспечивающих производство необходимым перечнем испытаний. Их качество и высокий уровень подтверждает тот факт, что наряду с аккредитацией государственным предприятием «БГЦА» центральная лаборатория БМЗ аккредитована и международным органом по аккредитации Dakks (Германия) на соответствие требованиям DIN EN ISO/IEC 17025:2005.
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