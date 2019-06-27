Новая редакция закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», которая вступает в силу с 1 июля, полностью соответствует договору о Евразийском экономическом союзе. Об этом журналистам сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.

«Наше новое законо. Сейчас все процедуры в части законотворчества рассматриваются на соответствие договору. Мы выглядим более продвинуто по отношению к другим странам в части доступа на рынок. Есть еще определенные вопросы по доступу наших субъектов на рынки стран пятерки, но с нашей стороны мы обеспечили полный доступ, у нас признание цифровых подписей всех стран», – подчеркнул А. Картун.

Он также отметил, что назвать конкретную цифру, сколько может сэкономить бюджет Беларуси благодаря новым правилам госзакупок, можно только через год.

«Повышение прозрачности полного цикла, требования к участникам, новшества в части жалоб – это, конечно, будет способствовать более эффективному расходованию бюджетных средств. У участников и заказчиков меньшее поле для маневров, завышения цены и так далее», – сказал А. Картун.