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ЭКОНОМИКА РБ


ПТО «СОЛИГОРСК» С НАЧАЛА ГОДА ОФОРМИЛ НА ЭКСПОРТ БОЛЕЕ 5,4 МЛН ТОНН КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ
15:41 27.06.2019

Пункт таможенного оформления «Солигорск» с начала года оформил на экспорт уже более 5,4 млн. тонн, что на 107 тыс. тонн больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской региональной таможне, в текущем месяце на экспорт оформлено почти 800 тыс. тонн калийных удобрений.

При этом особое значение для увеличения экспорта имеет тот факт, что время выпуска товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, в основном, не превышает 5 минут.

Кроме того, за 5 месяцев 2019 года на ПТО оформлено около 2 тыс. «импортных» деклараций на товары, а также более 42 тыс. «экспортных» деклараций на товары, что в 2 раза больше, чем за 5 месяцев прошлого года.

С использованием Национальной автоматизированной системы таможенного декларирования на ПТО «Солигорск» осуществляется выпуск 100 % деклараций на товары.

Пункт таможенного оформления «Солигорск» Минской региональной таможни специализируется на бесперебойном оформлении товаров, отправляемых субъектами хозяйствования Минской области за пределы республики. Основным экспортным товаром являются калийные удобрения, поставляемые за границу ОАО «Беларуськалий». Кроме того, сотрудники ПТО оформляют на экспорт бытовую технику, косметические средства, текстильную продукцию, медицинские препараты, продукцию деревообработки и др.
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