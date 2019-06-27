ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СИСТЕМА ГОСЗАКУПОК В БЕЛАРУСИ С 1 ИЮЛЯ СТАНЕТ ПРОЗРАЧНЕЕ – МАРТ
14:56 27.06.2019

Система госзакупок в Беларуси с 1 июля станет прозрачнее. Об этом журналистам сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.

С 1 июля вступает в силу новая редакция закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

«Основная цель – это повышение гласности и прозрачности всей системы госзакупок, развитие добросовестной конкуренции, сокращение количества недобросовестных поставщиков», – сказал А. Картун.

Среди новаций новой редакции закона:

неизменность условий договора на госзакупку. Не допускается изменение условий проекта договора на стадии его заключения;

создание и функционирование государственной информационно-аналитической системы управления госзакупками (ГИАС). Функционирование ГИАС позволит автоматизировать процесс госзакупок, начиная от этапа их планирования и заканчивая оплатой договора, обеспечивая тем самым максимальную прозрачность проводимых процедур;

единые требования к участникам процедур госзакупок. Определен закрытый перечень требований (утверждается Советом министров), предъявляемых к участникам процедур госзакупок;

предусмотрено заключение договоров по результатам процедур госзакупок, проводимых на электронных торговых площадках, равно как и дополнительных соглашений к ним, исключительно в электронном виде (кроме процедуры закупки из одного источника);

установлена обязанность заказчика, при наличии оснований для включения субъекта в список поставщиков, временно не допускаемых к участию в госзакупках, направлять соответствующую информацию в МАРТ;

установлены требования о прохождении дополнительного обучения в сфере госзакупок как для лиц, осуществляющих госзакупки, так и для членов комиссии по госзакупкам;

определен четкий порядок изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры закупки из одного источника. В том числе заказчик обязан направлять запросы не менее чем 5 потенциальным поставщикам при их наличии.

«В действующем законодательстве были определенные лазейки у поставщиков, после заключения договора подписывалось дополнительное соглашение или навязывалось изменение цены. Поэтому мы здесь пошли на ужесточение. Что касается оптимизации процесса госзакупок, то фактически в 2 раза снизились сроки подготовки и подачи предложений. Ранее МАРТ получал много жалоб на затягивание процедур», – отметил А. Картун.

По словам первого заместителя директора Национального центра маркетинга МИД Александра Запольского, в ГИАС будет собираться вся информация о госзакупках, в том числе с электронных торговых площадок.

«Система будет базироваться на сайте gias.by, здесь будет собираться вся информация о госзакупках, в том числе с электронных торговых площадок. Можно будет проанализировать всю цепочку госзакупки - от подачи заявки до исполнения договора, а также планы госорганизаций», – пояснил А. Запольский.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.06.2019
валюта курс
EUR 2.3164
USD 2.0395
RUB 3.2437
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3230 +0.0066
USD 2.0433 +0.0038
RUB 3.2424 -0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3190 2.3250
USD 2.0430 2.0440
RUB 3.2330 3.2450
подробнее

Конвертация в банках
на 27.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/RUB 71.5000 72.0000
USD/EUR 1.1340 1.1380
USD/RUB 62.9000 63.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте