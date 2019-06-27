2 июля 2019 года нотариусы Беларуси проконсультируют бесплатно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской нотариальной палате, участие в республиканской благотворительной акции, посвященной празднованию Дня Независимости Республики Беларусь и 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков, примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро нашей страны.

Обратившись к нотариусу в течение рабочего дня, жители и гости Беларуси могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.

Время работы нотариальных контор и нотариальных бюро республики можно уточнить на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».