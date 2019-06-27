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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКАЯ ТАМОЖНЯ В ПУНКТЕ ПРОПУСКА БИГОСОВО С НАЧАЛА ГОДА ОБРАБОТАЛА 6,7 ТЫСЯЧИ ГРУЗОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СОСТАВОВ
13:52 27.06.2019
С начала 2019 года Витебской таможней в пункте пропуска Бигосово на железнодорожной станции Полоцк обработано 6,7 тысячи грузовых железнодорожных составов и оформлено более 14,5 тысячи лиц, следующих через государственную границу Республики Беларусь на таких составах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, практика осуществления отдельных функций пограничного контроля таможенными органами одновременно с проведением форм таможенного контроля введена на железнодорожной станции Полоцк с начала текущего года.
Проведение сотрудниками одной службы операций таможенного и пограничного контроля, проверки документов для пересечения государственной границы, а также контроля за режимом в пункте призвано упростить процесс проведения контрольных мероприятий.
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