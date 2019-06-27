С начала 2019 года Витебской таможней в пункте пропуска Бигосово на железнодорожной станции Полоцк обработано 6,7 тысячи грузовых железнодорожных составов и оформлено более 14,5 тысячи лиц, следующих через государственную границу Республики Беларусь на таких составах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, практика осуществления отдельных функций пограничного контроля таможенными органами одновременно с проведением форм таможенного контроля введена на железнодорожной станции Полоцк с начала текущего года.

Проведение сотрудниками одной службы операций таможенного и пограничного контроля, проверки документов для пересечения государственной границы, а также контроля за режимом в пункте призвано упростить процесс проведения контрольных мероприятий.