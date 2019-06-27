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ЭКОНОМИКА РБ


СЕМИНАР ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ТОРГОВЛИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ БЕЛАРУСИ СОСТОИТСЯ 10 ИЮЛЯ
13:04 27.06.2019

На площадке ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 10 июля пройдет бесплатный семинар для физических лиц, на котором будет рассказываться, как торговать на фондовом рынке республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, слушатели семинара узнают: как зарабатывать на рынке ценных бумаг; об источниках получения рыночной информации по ценным бумагам; как купить и где хранить приобретенные ценные бумаги; о функциях депозитария, брокера и критериях их выбора; о дистанционной торговле на бирже, инструментах и механизмах подключения; о порядке размещения облигаций Министерства финансов Республики Беларусь, аукционах цен и процентных ставок; о налогообложении операций с ценными бумагами.

Спикеры мероприятия – эксперты фондового рынка – сотрудники членов Ассоциации участников рынка ценных бумаг (ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», ОАО «АСБ Беларусбанк», РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», ЗАО «Айгенис», ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»).

Для участия в семинаре требуется пройти регистрацию.
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