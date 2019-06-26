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ЭКОНОМИКА РБ


«По Беларуси – со вкусом!» - тур второй
12:46 27.06.2019

Направленный на содействие производству и обороту органических продуктов в Беларуси второй эко-гастрономический тур «По Беларуси – со вкусом!» состоялся 26 июня.

Экспедиция призвана в первую очередь найти и поддержать местные, экологически чистые мелкотоварные производства продуктов питания, обратить внимание на культуру и традиции питания белорусского народа, обычаи и обряды, связанные с укладом жизни жителей республики.

Экспедиция началась с дегустации блюд в кафе «Гараж», приготовленных шеф-поваром Александром Чикилевским из продукции Оранчицкой птицефабрики.

Следующими пунктами назначения экспедиции стал агрогородок «Большевик», в котором представили детскую фольклорную игровую программу, и агроусадьба «Роза ветров» в деревне Лошаны, где все с удовольствием покатались на лошадях.

Кроме того, состоялось посещение керамического завода по производству кирпича, предприятия «Белхудожкерамика» г. п. Радошковичи и музыкального колледжа им. М.К. Огинского в Молодечно.

Затем все отправились на обед в ресторан-гостиницу «Вилла Рада». В рамках обеда прошла дегустация блюд и продуктов белорусской кухни, дружеское общение, размышления на тему «Белорусская кухня: красота вкуса и вкусная красота. О традиционной посуде и способах сервировки стола».

Далее на пути экспедиции - агроусадьба «Наквасы», Дзержинский район. Здесь угощали осетровой ухой и другими блюдами из экологически чистых продуктов фермерского хозяйства «Васильки».
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