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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОФИНАНСИРОВАННАЯ БЕЛВЭБЛИЗИНГОМ ВТОРАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ ПРИБЫЛА НА БЖД
12:36 27.06.2019

Вторая, заключительная партия российских пассажирских вагонов, поставки которых профинансировало ООО «БелВЭБлизинг», прибыла 26 июня 2019 года на станцию Минск-Пассажирский Белорусской железной дороги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банк БелВЭБ», в распоряжение БЖД поступило 16 купейных вагонов, в том числе 8 из них оборудованы для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями, а также лиц, их сопровождающих.

В ближайшее время новые вагоны будут задействованы на самых востребованных направлениях в сообщении с Российской Федерацией.

Купейные вагоны рассчитаны на движение со скоростью до 160 км/ч. Вагоны оснащены современным интерьером, прислонно-сдвижными входными дверями и раздвижными дверями межвагонных переходов, автоматической системой открытия, закрытия и блокировки. В них установлены кондиционеры, экотуалеты, системы обеззараживания воды и воздуха, видеонаблюдения и контроля безопасности в пути следования. В салонах купейного вагона 36 спальных мест. Каждый пассажир может воспользоваться персональной розеткой или USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Срок службы этих вагонов до 40 лет.

Напомним, что 11 июня на Белорусскую железную дорогу уже прибыла первая партия из 14 плацкартных вагонов российского производства. В настоящее время они включены в составы пассажирских поездов №302/301Минск-Адлер, №28/27 Брест–Москва и №52/51 Брест–Санкт-Петербург. Таким образом, при финансовой поддержке ООО «БелВЭБлизинг» парк БЖД пополнился на 30 единиц подвижного состава.

ООО «БелВЭБлизинг» сотрудничает с Белорусской железной дорогой с 2018 года: был заключен договор лизинга на 20 плацкартных пассажирских вагонов российского производства.

ООО «БелВЭБлизинг» – участник банковского холдинга ОАО «Банк БелВЭБ». Лизинговая организация создана в 2018 году при совместном участии ОАО «Банк БелВЭБ» и АО «ВЭБ-лизинг» (Российская Федерация). Доля участия Банка БелВЭБ в уставном фонде ООО «БелВЭБлизинг» составляет 49%.
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