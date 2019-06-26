В Государственном комитете по науке и технологиям в рамках круглого стола обсудили риски и тенденции дальнейшего развития отрасли приборостроения и электроники в республике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГКНТ, на встрече обсуждались вопросы, касающиеся частно-государственного научно-технического партнерства, господдержки и подготовки квалифицированных кадров для устойчивого развития отрасли приборостроения и электроники, а также разработки стратегии развития данной отрасли.

Выработанные и согласованные участниками круглого стола решения планируется направить в соответствующие органы государственного правления, а также иным заинтересованным.

В работе круглого стола участвовали представители ассоциации «Инновационное приборостроение», Министерства экономики, Белорусского инновационного фонда, ГУ «БелИСА», ПВТ, БНТУ, бизнес-школы ИПМ и бизнеса.