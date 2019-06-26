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ЭКОНОМИКА РБ


ДВЕ СТОЛИЧНЫЕ ФИРМЫ ТАКСИ НЕ ЗАПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ СВЫШЕ 700 ТЫС. РУБЛЕЙ
11:08 27.06.2019

Более 700 тыс. рублей налогов не уплатили в бюджет две столичные коммерческие фирмы по оказанию услуг такси. Такой факт выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, по указанию руководителя двух коммерческих фирм, занимавшихся пассажирскими перевозками в Минске, в 2015-2017 годах в бухгалтерском учете не отражалась часть выручки, полученная наличными от оказания услуг. Это повлекло занижение налоговой базы и, как результат, уклонение от уплаты налогов.

За два года две коммерческие фирмы такси, руководителем которых был 42-летний минчанин, не уплатили в бюджет более 700 тыс. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении коммерсанта возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия. Предпринимаются меры к возмещению причиненного государству ущерба.
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