ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛОРУССКИЙ СТАРТАП WANNABY НАЧАЛ СОТРУДНИЧЕСТВО С БРЕНДОМ GUCCI

10:50 27.06.2019 Мировой бренд Gucci внедрил в свой интернет-магазин технологию дополненной реальности для примерки кроссовок, разработанную резидентом ПВТ – стартапом Wannaby. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Парка высоких технологий, при входе в интерфейс пользователи могут выбрать свою любимую пару обуви. По словам представителей Gucci, инструмент позволит покупателям находить и примерять модели, которые еще не выпущены.