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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЙ СТАРТАП WANNABY НАЧАЛ СОТРУДНИЧЕСТВО С БРЕНДОМ GUCCI
10:50 27.06.2019
Мировой бренд Gucci внедрил в свой интернет-магазин технологию дополненной реальности для примерки кроссовок, разработанную резидентом ПВТ – стартапом Wannaby.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Парка высоких технологий, при входе в интерфейс пользователи могут выбрать свою любимую пару обуви. По словам представителей Gucci, инструмент позволит покупателям находить и примерять модели, которые еще не выпущены.
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