В Министерстве иностранных дел Беларуси 26 июня состоялось заседание Совета по устойчивому развитию под председательством Национального координатора по достижению целей устойчивого развития, заместителя председателя Совета Республики Национального собрания Марианны Щёткиной.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе заседания были обсуждены вопросы работы над Национальной стратегией устойчивого развития до 2035 года, разработки национальных статистических индикаторов оценки достижения целей устойчивого развития, подготовки в Могилеве первого в стране форума по вопросам устойчивого развития региона, а также взаимодействия с зарубежными партнерами, в первую очередь с агентствами ООН в сфере устойчивого развития.

Члены Совета обменялись мнениями о путях выполнения рекомендаций первого Национального форума по устойчивому развитию, который прошел в Минске 24 января 2019 г.

Участники мероприятия в положительном контексте отметили, что цели устойчивого развития все более последовательно учитываются при разработке стратегических документов развития государства.

Национальный координатор по достижению целей устойчивого развития обратила внимание на необходимость более тесного сотрудничества членов Совета с партнерской группой устойчивого развития, представляющей интересы гражданского общества, а также акцентировала важность деятельности на местах для обеспечения устойчивого регионального развития.

В мероприятии приняли участие представители руководства государственных ведомств и организаций, общественных объединений, делового сообщества, научных кругов.

Совет по устойчивому развитию создан как орган, отвечающий за реализацию на национальном уровне целей устойчивого развития. МИД обеспечивает поддержку деятельности Национального координатора и Совета по устойчивому развитию.