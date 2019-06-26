На заседании 26 июня Палаты представителей Национального собрания Беларуси принят проект закона «Об утверждении отчета об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь за 2018 год».

Как сообщает сайт Национального собрания, бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси утвержден по доходам в объеме 13581,5 млн рублей, по расходам — 13393,5 млн рублей с превышением доходов над расходами за счет средств профессионального пенсионного страхования в сумме 188 млн рублей.

В процессе исполнения бюджета фонда его показатели были уточнены указом №501 от 28 декабря 2018 г. «Об уточнении отдельных показателей бюджета государственного внебюджетного фонда». В результате внесенных изменений доходы бюджета фонда увеличены на 422,6 млн рублей, расходы — на 415,5 млн рублей.

Необходимость принятия указа была обусловлена уточнением отдельных доходов и расходов бюджета фонда с учетом ожидаемой динамики заработной платы в республике, а также исполнения бюджета фонда в отчетном году.

В результате с учетом уточнений бюджет фонда на 2018 год утвержден по доходам в сумме 14004,1 млн рублей, по расходам — 13809,1 млн рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 195 млн рублей.

За 2018 год доходы бюджета фонда составили 13929,9 млн рублей и исполнены к уточненному плану на 99,5%, расходы — 13615 млн рублей, и исполнены к уточненному плану на 98,6%.

В целом за 2018 год бюджет фонда исполнен с профицитом в сумме 314,9 млн рублей.

Основным источником доходов бюджета фонда являются взносы на государственное социальное страхование.

За 2018 год в бюджет фонда поступило обязательных страховых взносов 12796,1 млн рублей, или 100,7% уточненного годового плана, и по сравнению с 2017 годом увеличились на 17,4%.

Поступление взносов на профессиональное пенсионное страхование составило 115,5 млн рублей, или 101,3% уточненного плана, и по сравнению с 2017 годом увеличились на 15,5%.

Кроме того, в 2018 году на возмещение расходов бюджета фонда на выплату государственных пособий семьям, воспитывающим детей, пенсий государственным служащим, пенсий за особые заслуги перед республикой, пенсий военнослужащим срочной венной службы и членам их семей, социальных пенсий, отдельных видов доплат получено субвенций из республиканского бюджета в сумме 779,6 млн рублей и на финансирование специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов в сумме 30,9 млн рублей.

Неналоговые доходы бюджета фонда составили 207,8 млн рублей, или 98,6% уточненного годового плана.

Расходы бюджета фонда в 2018 году составили 13615 млн рублей, или 98,6% уточненного плана.

Расходы средств бюджета фонда в 2018 году предусматривались на выплату пенсий, пособий по временной нетрудоспособности, материнству, семейных пособий, на оказание материальной помощи нуждающимся пожилым и нетрудоспособным гражданам, а также на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения и развитию учреждений социального обслуживания; санаторно-курортного лечения и оздоровления; специализированных учебно-спортивных учреждений Федерации профсоюзов Беларуси и др.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета фонда составляют расходы на выплату пенсий (10516,9 млн рублей, или 77,2%) и пособий (2899 млн рублей, или 21,3%).

В 2018 году перерасчет трудовых пенсий производился три раза:

с 1 мая в соответствии с указом №142 от 26 апреля 2018 г. «О повышении пенсий» средняя заработная плата работников для исчисления пенсий проиндексирована на 5,5%;

с 1 августа в соответствии с указом №278 от 17 июля 2018 г. «О повышении пенсий» средняя заработная плата работников для исчисления пенсий проиндексирована на 10,5%;

с 1 ноября в соответствии с указом №419 от 23 октября 2018 г. «О повышении пенсий» средняя заработная плата работников для исчисления пенсий проиндексирована на 5,5%.

Кроме того, в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения четырежды (в феврале, мае, августе и ноябре) повышались минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, надбавки и повышения к ним, доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет.

Финансирование всех необходимых расходов за счет средств государственного социального страхования в 2018 году обеспечено своевременно и в полном объеме.

Таким образом, за 2018 год бюджет фонда исполнен по доходам в сумме 13929,9 млн рублей и по расходам в сумме 13615 млн рублей с превышением доходов над расходами в сумме 314,9 млн рублей.