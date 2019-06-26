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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ЛИДАПИЩЕКОНЦЕНТРАТЫ» ВЫПУСТИЛО НОВИНКУ - КУКУРУЗНЫЕ ПАЛОЧКИ ГЛАЗИРОВАННЫЕ «СЛАДКАЯ СВЕЖЕСТЬ» ТМ «ХРУМСТИК»
10:08 27.06.2019
ОАО «Лидапищеконцентраты» выпустило новинку - кукурузные палочки глазированные ТМ «Хрумстик» «Сладкая свежесть».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», кукурузные палочки обладают приятным мятным цветом и оставляют освежающее послевкусие.
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