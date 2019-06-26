«Единый день пассажира» пройдет 27 июня на железнодорожных вокзалах: в Минске, Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске, Орше с 14.00 до 17.00 часов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, общение с пассажирами в данном формате Белорусская железная дорога проводит с 2015 года в целях изучения мнения потребителей транспортных услуг, обеспечения обратной связи с пассажирами, выработке эффективных мер, направленных на повышение качества обслуживания пассажиров. Это еще одна возможность обсудить вопросы, связанные с осуществлением перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в столице и регионах. В рамках проведения мероприятия пассажиры смогут задавать специалистам белорусской магистрали вопросы устно, а также оставить свои вопросы письменно.

Белорусская железная дорога открыта для общения с пассажирами и готова выслушать все пожелания и предложения.

«Единый день пассажира» способствует дальнейшему развитию пассажирских перевозок и позволяет сократить количество поступающих вопросов. Так, в 2015 году, при проведении мероприятия в течение года поступило 368 вопросов, в 2016 — 221, в 2017 — 217 вопросов, в 2018 году — 110 вопросов.

Также эффективному взаимодействию с клиентами способствует работа Контакт-центра Белорусской железной дороги. Единый канал представления информации справочного характера, по правилам перевозок и оказываемым услугам производится круглосуточно по тел. 105.

Кроме того, Белорусской железной дорогой введен телефонный номер 151, по которому также круглосуточно осуществляется информационная поддержка дистанционных каналов продаж проездных документов (через интернет), физически ослабленных лиц, оказание помощи в урегулировании нестандартных ситуаций при получении пассажирами услуг железнодорожного транспорта.