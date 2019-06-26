ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЖД ПРОВОДИТ 27 ИЮНЯ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПАССАЖИРА
09:21 27.06.2019

«Единый день пассажира» пройдет 27 июня на железнодорожных вокзалах: в Минске, Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске, Орше с 14.00 до 17.00 часов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, общение с пассажирами в данном формате Белорусская железная дорога проводит с 2015 года в целях изучения мнения потребителей транспортных услуг, обеспечения обратной связи с пассажирами, выработке эффективных мер, направленных на повышение качества обслуживания пассажиров. Это еще одна возможность обсудить вопросы, связанные с осуществлением перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в столице и регионах. В рамках проведения мероприятия пассажиры смогут задавать специалистам белорусской магистрали вопросы устно, а также оставить свои вопросы письменно.

Белорусская железная дорога открыта для общения с пассажирами и готова выслушать все пожелания и предложения.

«Единый день пассажира» способствует дальнейшему развитию пассажирских перевозок и позволяет сократить количество поступающих вопросов. Так, в 2015 году, при проведении мероприятия в течение года поступило 368 вопросов, в 2016 — 221, в 2017 — 217 вопросов, в 2018 году — 110 вопросов.

Также эффективному взаимодействию с клиентами способствует работа Контакт-центра Белорусской железной дороги. Единый канал представления информации справочного характера, по правилам перевозок и оказываемым услугам производится круглосуточно по тел. 105.

Кроме того, Белорусской железной дорогой введен телефонный номер 151, по которому также круглосуточно осуществляется информационная поддержка дистанционных каналов продаж проездных документов (через интернет), физически ослабленных лиц, оказание помощи в урегулировании нестандартных ситуаций при получении пассажирами услуг железнодорожного транспорта.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.06.2019
валюта курс
EUR 2.3164
USD 2.0395
RUB 3.2437
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3164 -0.0003
USD 2.0395 +0.0044
RUB 3.2437 -0.0088
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3160 2.3230
USD 2.0420 2.0450
RUB 3.2440 3.2430
подробнее

Конвертация в банках
на 26.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1330 1.1380
EUR/RUB 71.5000 71.8500
USD/RUB 63.0000 63.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте