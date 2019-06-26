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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН МЕНЯЕТ РЕЖИМ РАБОТЫ В НОЧЬ С 29 НА 30 ИЮНЯ
18:01 26.06.2019
Минский метрополитен меняет режим работы в ночь с 29 на 30 июня. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает пресс-служба столичной подземки.
В ночь с 29.06.2019 на 30.06.2019 станции «Первомайская», «Купаловская» и «Октябрьская» будут закрыты на вход в 1.40, остальные станции – в 1.30, метро будет работать до 2.00.
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