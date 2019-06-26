Минский метрополитен меняет режим работы в ночь с 29 на 30 июня. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает пресс-служба столичной подземки.

В ночь с 29.06.2019 на 30.06.2019 станции «Первомайская», «Купаловская» и «Октябрьская» будут закрыты на вход в 1.40, остальные станции – в 1.30, метро будет работать до 2.00.