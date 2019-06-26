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ЭКОНОМИКА РБ


РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДСТАНЦИИ 750 КВ «БЕЛОРУССКАЯ» ДОЛЖНА ЗАВЕРШИТЬСЯ ДО КОНЦА 2020 ГОДА
18:00 26.06.2019

Реконструкция подстанции 750 кВ «Белорусская» должна завершиться до конца 2020 года. Об этом шла речь во время посещения министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем базы Стародорожского района электрических сетей и подстанции 750 кВ «Белорусская» филиала «Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, в ходе визита состоялась встреча с делегацией Словении, в составе которой входил генеральный директор Riko d.o.o. Янез Шкрабец.

Стороны рассмотрели ход реализации проекта по реконструкции подстанции, осмотрели территорию открытого распределительного устройства 750 кВ.

Компания Riko d.o.o. выступает генеральным подрядчиком по реконструкции подстанции 750 кВ «Белорусская». Работы по реконструкции подстанции начались в марте 2017 года и согласно контракту должны быть завершены до конца 2020 года. Реализация проекта позволит повысить надежность работы Белорусской энергосистемы.
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