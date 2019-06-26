Столичные магазины предоставят скидки ко Дню Независимости 3 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», ОАО «ЦУМ Минск» - с 29 июня по 3 июля ветеранам ВОВ и приравненным к ним лицам предоставит скидку 20% на непродовольственные товары, 10% - на продовольственные, 20% - в баре «Кафе» и «Ресторан-бистро» от стоимости заказа; в июле предоставляет скидку до 50% на ряд моделей коллекций летней одежды, обуви, трикотажа и головных уборов; до 40% на верхний трикотаж коллекций «Весна-Лето 2019»; 30% на весь ассортимент Sister’s и Botti и др.

УП «Универмаг «Беларусь» - 2 и 3 июля проведет акцию «Незалежныя знiжкi» с предоставлением скидки 28% на непродовольственные товары с розничной ценой свыше 3 рублей и 5% на продовольственные товары с розничной ценой свыше 1 рубля. Также в июле предусмотрены скидки 50% на детскую одежду ОАО «БШФ «Надзея», отдельные модели женской одежды ЗАО «Калинка»; 40% на отдельные модели женских швейных изделий УП «Скарлетт», ООО «ИнгузСтиль», 30% на отдельные модели женских швейных изделий ООО «Голдстайл», ОАО «Центр Моды», детских швейных изделий ООО «Дилма плюс» и др. Кроме того, при продаже косметических товаров ТМ «Маркелл», СП «Стилмарк» на сумму 15 рублей – покупателям предоставляется подарок.

ТКУП «Блискавица» - 3 и 5 июля скидка 15% всем покупателям на все непродовольственные товары стоимостью свыше 50 коп.; с 1 по 14 июля - совместные мероприятия с отечественными производителями товаров ООО «МедеяСтиль», ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман», ООО «Мета», ОАО «Галантэя» и др. с предоставлением скидок до 20%; расширенная продажа эмалированной посуды со скидкой 20%.

ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч» - предоставляет скидку 20-25% на мужскую и женскую обувь; 25% на всю детскую обувь; 25-40% на чулочно-носочные и трикотажные товары; 25-30% на парфюмерно-косметические, перчаточные и кожгалантерейные товары.

ЗАО «Дом торговли Рамонак» - каждый понедельник и четверг всем покупателям предоставляется скидка 10% при покупке товара стоимостью свыше 1 рубля. Также совместно с товаропроизводителями предоставляется скидка до 40% на отдельные модели ЗАО «Калинка», до 50% на отдельные модели ОАО «Коминтерн», до 35% на трикотажные изделия ЧП «Ромгиль-Текс» и др.

ТЗАО «Пальмира» - с 1 по 25 июля скидка 15% на весь ассортимент светильников и ковров, на посуду стеклянную и фарфоровую; с 1 по 31 июля скидка 15% на весь ассортимент часов и будильников, обоев отечественных производителей, картин и репродукций и др.

ЗАО «СДЕЛАЙ САМ» - скидка от 10 до 25% на отдельный ассортимент товаров; снижение торговой надбавки на обшивку двухстороннюю, светильники, щиты мебельные, листы кровельные и др.

ООО «ПРОСТОРИТЕЙЛ» (гипермаркеты Простор») – с 25 июня по 1 июля скидка до 50% на отдельный ассортимент товаров, скидка 40% на весь чай TESS и весь кофе «Жокей», а также накопление 25% на всю готовую кулинарию собственного производства (кроме салат-бара) в рамках действующей программы лояльности «Впрок»; с 02 по 08 июля предоставляет скидку до 50% на отдельный ассортимент товаров, 30% на конфеты весовые ТМ ROSHEN, накопление 25% на мясо к/в и к/з в рамках действующей программы лояльности «Впрок».

ЗАО «Сантехоборудование» - 3 июля предоставляет скидку 30% на все товары (кроме акционных и уцененных товаров).

ООО «ОМА» - в июле предложит покупателям скидки до 59% на отдельный ассортимент товаров.

Сетевые магазины «Электросила», «5 элемент», «ОМА» и др. реализуют товары по специальным ценам и в рассрочку.

В проведении предпраздничных мероприятий задействованы отечественные предприятия промышленности различной ведомственной подчиненности.

В фирменной торговой сети проходят акции с предоставлением скидок:

ОАО «Минский механический завод им. С.И. Вавилова УКХ «БелОМО» - с 1 по 8 июля в фирменном магазине «Эликон» скидка 10% на отдельный ассортимент товаров;

ООО «Марко-Сервис» - с 1 по 31 июля проходит акция «Марко для двоих»: каждому покупателю при единовременной покупке двух пар обуви предоставляется скидка 50% от цены товара с наименьшей стоимостью в чеке; при покупке «уютной обуви» (отдельные модели) скидка 50% от розничной цены; акция «Ликвидация» - скидка до 70% на ограниченный ассортимент обуви коллекций прошлых лет;

ОАО «8 Марта» - 3 июля предоставляется скидка 40% на весь ассортимент трикотажных изделий, кроме коллекций прошлых лет выпуска; весь июль скидка 50% на весь ассортимент трикотажных изделий прошлых лет выпуска (артикул 6С и 7С);

ОАО «БПХО» - в июле скидка до 30% на определенный ассортимент постельного белья.

С 1 по 30 июня ЗАО «Атлант» в фирменной торговой сети предлагает «Рассрочку без переплат» с возможностью погашения рассрочки до 20 месяцев.